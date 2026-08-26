1000 субсидирани билета по 100 долара за нюйоркчани за US Open

В отговор на нарастващото недоволство срещу високите цени на пропускa за Откритото първенство на САЩ по тенис (US Open), кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани и Американската тенис асоциация (USTA) обявиха съвместна социална инициатива. В рамките на програмата се осигуряват 1000 субсидирани билета на цена от точно 100 долара, предназначени ексклузивно за жители на Ню Йорк.

Продажбата на субсидираните билети започва на 26 август (сряда) точно в 10:00 ч. нюйоркско време през официалния уебсайт. Пропуските се разпределят по реда на постъпване на заявките („пръв дошъл, пръв обслужен“). За да участват в програмата, купувачите трябва да предоставят валиден пощенски код (ZIP code), потвърждаващ, че са жители на Ню Йорк, като всеки има право да закупи до два билета.

Специалните билети важат за двубоите от основната схема на турнира, които ще се проведат между 30 август и 8 септември. Пропуските осигуряват достъп до трибуните на основните кортове – стадион „Артър Аш“ (Arthur Ashe Stadium) и стадион „Луис Армстронг“ (Louis Armstrong Stadium), както и до останалите открити кортове в комплекса „Били Джийн Кинг“.

В последно време цените на билетите за турнира от Големия шлем отбелязаха драстичен скок. Докато стандартните дневни пропуски на вторичния пазар или през официалните платформи често надхвърлят 300 евро (над 300 долара) и достигат стотици долари за най-евтините места, новата инициатива прави тениса от световна класа значително по-достъпен за местната общност.

За да се предотврати спекулата, тези 1000 билета няма да могат да бъдат препродавани в платформата Ticketmaster. Разликата между преференциалната цена от 100 долара и реалната стойност на билетите се поема директно от USTA като част от партньорството с местната власт.

Кметът Зохран Мамдани подчерта, че спортните събития от такъв ранг трябва да останат достъпни за хората, които живеят в града домакин. Инициативата е поредната стъпка от усилията на неговата администрация да осигури достъпни билети за големи спортни и културни прояви в Ню Йорк.

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