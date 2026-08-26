Търговище ще бъде домакин на петото издание на турнира "Пламен Пенев"

Търговище ще бъде домакин на петото издание на турнира "Пламен Пенев" в свободен стил за кадети, a Несебър ще приеме републиканското първенство по плажна борба, съобщава родната федерация.

Надпреварата "Пламен Пенев" е на 10 октомври на открито - на стадиона зад залата. Заявки за участие се приемат до края на месец септември и се очакват състезатели от шест държави.

За всички призьори освен медали ще има и фланелки с лика на патрона на турнира Пламен Пенев, бронзов медалист от световно първенство за младежи и трети в Европа при юношите. Той бе участник на олимпийските игри Атланта '96 и същата година стана носител на златния пояс "Дан Колов". През 2021-а именитият борец бе покосен от инфаркт.

Третото издание на републиканския турнир по плажна борба на базата на НСА край Несебър предстои на 5 септември. Състезанието ще бъде за 4 възрасти - момчета и момичета, кадети и кадетки, юноши и девойки, мъже и жени. Толерансът към състезателите е 1 кг, а организатор е клуб "Чифудов" и БФ Борба.

През ноември дисциплината ще направи дебют на младежките олимпийски игри в Сенегал.

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