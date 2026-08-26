Стивън Адамс: За закуска ям шест яйца и половин кило телешка кайма, хората мислят, че съм пуснал сълзотворен газ

Един от най-колоритните играчи в НБА разкри подробности за необичайния си хранителен режим.

Центърът на Хюстън Рокетс Стивън Адамс разказа за своята екстремна, богата на протеини диета, която спазва всеки ден.

"За закуска ям шест яйца и половин килограм телешка кайма.

Всичко е смесено и когато отвориш кутията, яйцата не миришат много приятно. Всички се обръщат към моя ъгъл, сякаш съм пуснал сълзотворен газ.

Имаше период, в който преминах изцяло на месна диета. Просто ядях проклети пържоли и малко черен дроб. Това беше в Мемфис. Вероятно беше най-удивителната промяна, както в психологическо, така и във всяко друго отношение. Спомням си, че тогава си мислех: "Защо не съм го правил по-рано?", сподели 33-годишният новозеландец, който в последните години е измъчван от контузии.

"For breakfast I have a pound of beef and six eggs ... after the game I'll have 2 1/2 steaks, 'no utensils, straight hands'" -- The legend of Steven Adams' diet is something else 🤣 pic.twitter.com/DAPR2rKJxC — TheOldManAndTheThree (@OldManAndThree) August 24, 2026

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Снимки: Gettyimages