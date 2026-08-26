16-годишната Кристина Лютова с победен дебют в квалификациите на US Open

Шестнадесетгодишната Кристина Лютова стартира кариерата си в турнирите от Големия шлем с победа в два сета във вторник, в първия кръг на квалификациите за Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк.

Лютова, която привлече вниманието, след като спечели „Мемфис Класик“ и стана втората най-млада шампионка в историята на тура на Женската тенис асоциация (WТА) и едва десетата тенисистка, триумфирала с титла в дебютния си турнир, поведе на Татяна Прозорова с 6:4, 4:2 в първия си мач от Големия шлем, включително при девойките. След това обаче Прозорова успя да се върне в мача, спечели следващите четири гейма и изравни сетовете.

And with that, 16-year-old Kristina Liutova becomes a first-time WTA champion 🤯🏆👏



The World No. 229 defeats Darja Vidmanova 1-6, 6-1, 6-3!#memphisclassic pic.twitter.com/uUn6TBS7ID — Tennis Channel (@TennisChannel) August 2, 2026

Лютова успя да запази самообладание и да завърши мача с победа 6:4, 4:6, 6:2 след 2 часа и 10 минути игра. Поставената под номер 16 ще се изправи срещу Лола Радивойевич, която победи Кайса Риналдо Першон с 6:4, 6:3.

По-рано през деня бившата полуфиналистка от Ролан Гарос Тамара Зиданшек стартира втория ден от квалификациите на US Open, спечелвайки драматичен мач с 6:7(4), 6:4, 7:5 срещу 18-годишната поставена под номер 10 Лаура Самсон за 2 часа и 28 минути.

Инерцията в мача непрекъснато се менеше. Самсон обърна пасив от 0:2, а след това се върна от 1:4 в тайбрека на първия сет, за да го спечели, докато форхендът на Зиданшек я предаде. Чешката тийнейджърка продължи да показва най-добрия си тенис, когато беше притисната до стената: от 0:4 във втория сет и 1:3 в третия, Самсон притискаше Зиданшек с най-смелите си форхенди и излизания на мрежата за деня.

28-годишната словенка, която в момента е под номер 146 в ранглистата, запази хладнокръвие, за да отблъсне почти успешните опити за завръщане на Самсон. Ударите на Зиданшек се разколебаха на няколко пъти, докато се опитваше да задържи преднината си. Въпреки това, в последния гейм както на втория, така и на третия сет, тя демонстрира уменията, които ѝ позволиха да достигне до рекордното в кариерата си 22-ро място през 2022 г.: прецизни лобове, деликатни волета и при втория си мачбол – феноменална защита, която доведе до ниска топка и грешка от форхенд на Самсон.

В първия ден напред продължиха изгряващи тийнейджърки като Йелине Вандроме, Тайра Катерина Грант, Вероника Подрез и Хулиета Пареха, но победата на Зиданшек бе една от няколкото, в които опитът надделя над младостта в ранните мачове от квалификациите – въпреки че няколко от участващите тийнейджърки все пак оставиха своя отпечатък.

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