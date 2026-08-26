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Китайски робот пробяга 100 метра под 9 секунди

  • 26 авг 2026 | 10:51
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Китайски робот пробяга 100 метра под 9 секунди

Китайският хуманоиден робот "Тиенгун Ултра“ пробяга 100 метра за 8.86 секунди по време на Световните игри за хуманоидни роботи в Пекин във вторник. С това той подобри собственото си постижение от 9.39 секунди, поставено в деня на откриването на събитието.

Времето на робота е със седем десети от секундата по-бързо от световния рекорд при мъжете от 9.58 секунди, поставен от ямайската спринтьорска легенда Юсейн Болт през 2009 г.

"Тиенгун Ултра“, разработен от Пекинския център за иновации в хуманоидната роботика, постигна новия си резултат в полуфинала на дивизията за големи роботи.

Бързото усъвършенстване на роботите е една от основните атракции на второто издание на събитието в Пекин. В него над 2000 робота от 666 отбора се състезават в 51 дисциплини, включително футбол, танци и състезания за изпълнение на индустриални задачи.

На миналогодишните дебютни игри "Тиенгун“ спечели състезанието на 100 метра със значително по-бавното време от 21.50 секунди. Това се случи месеци след като триумфира в първия в света полумаратон за хуманоидни роботи в Пекин с аматьорско време от 2 часа и 40 минути.

"Едно е да четеш, че задвижван от мотор робот може да бяга по-бързо от човек“, заяви Ли Хуей, 26-годишен инженер от отбора по тенис на маса на университета "Фудан“. "Съвсем различно е да го видиш как профучава покрай теб по време на тренировка. Тогава осъзнаваш колко е впечатляващо.“

За да завърши спринта си под девет секунди, "Тиенгун“ се удари в дебела постелка, поставена след финалната линия, която служи за спиране на спринтиращите машини. След сблъсъка в торса на робота се появи малък пламък. В другия полуфинал пък един от роботите се разпадна по средата на състезанието.

Спринтът под девет секунди последва победата на "Тиенгун“ в деня на откриването в събота. Тогава той изпревари „Лайтнинг“ на производителя на смартфони „Онър“ близо до финала, след като изоставаше в началото. „Лайтнинг“ записа време от 9.47 секунди, което също е под рекорда на Болт. Преди това „Онър“ беше постигнал по-бързо време от 9.32 секунди в тестово бягане.

По-рано във вторник от Пекинския център за иновации в хуманоидната роботика заявиха, че техните роботи „Тиенгун“ вече са подобрили четири световни рекорда при хората. Освен спринта на 100 метра, те посочиха време от 38.15 секунди на 400 метра, резултат от 2 минути и 21.64 секунди на 1500 метра и скок на височина от 2,88 метра.

Китай е определил хуманоидните роботи като стратегически нововъзникващ отрасъл, тъй като компаниите и политиците се стремят да превърнат напредъка в изкуствения интелект, двигателите и сензорите в приложения в производството, логистиката и услугите.

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