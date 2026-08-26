Емоционалното сбогуване на Вавринка с US Open: Завинаги благодарен, завинаги Ню Йорк!

Стан Вавринка остана без “уайлд кард” за US Open, но прие решението на организаторите с достойнство и без излишно разочарование. Вместо да тъгува за пропуснатото прощално участие в Ню Йорк, легендарният швейцарец избра да изрази своята благодарност към града и турнира. Именно там през 2016 г. той триумфира с третата си титла от Големия шлем след епичен финал срещу Новак Джокович, а от дебюта си на Откритото първенство на САЩ през 2005 г. Вавринка натрупа баланс от 46 победи и 16 загуби в надпреварата.

„Когато за първи път пристигнах в Ню Йорк от малко фермерско селце в Швейцария, всичко ми се струваше твърде голямо, написа Вавринка. - Градът. Шумът. Енергията. Тълпите. Светлините. Но година след година Ню Йорк бавно се превърна в едно от любимите ми места в света. Този град ме предизвика. Той ме тласна напред. Извади наяве нещо от мен, което малко други места биха могли.“

„Тук изпитах едни от най-силните емоции в кариерата си. Битките, късните мачове, невероятната атмосфера, любовта на публиката... спомени, които ще останат с мен завинаги“, добави швейцарецът.

Вавринка достига до полуфиналите на US Open mрез 2013 г. (загуба от Джокович) и 2015 г. (загуба от Федерер), но именно походът му към трофея през 2016 г. ще остане най-яркият спомен за швейцареца в Ню Йорк. Демонстрирайки най-доброто от мощните си удари, Вавринка увенча представянето си с четирисетови победи срещу Хуан Мартин дел Потро, Кей Нишикори и Новак Джокович.

„Спечелването на Ю Ес Оупън, в града, който никога не спи, завинаги ще бъде един от най-великите моменти в живота ми“, написа 41-годишният тенисист. „Благодаря ти, Ню Йорк. Благодаря ти, US Open. Благодаря на всеки един фен, който ме подкрепяше, тласкаше ме напред, вярваше в мен и споделяше всички тези емоции с мен през годините.“

„Завинаги благодарен. Завинаги Ню Йорк.“

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