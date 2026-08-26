Жребият за US Open предстои: Напрежението се покачва преди старта в Ню Йорк

Напрежението преди последния за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ, навлиза в своята най-гореща фаза. Централното събитие през седмицата е тегленето на жребия за основната схема при мъжете, което ще се проведе на 27 август от 12:00 ч. местно време в Ню Йорк. Самата основна надпревара в Ню Йорк ще се състои от 30 август до 13 септември.

Александър Зверев влиза в Ню Йорк като водач на основната схема и №1 сред поставените тенисисти, търсейки нова голяма титла след триумфа си на Ролан Гарос по-рано през сезона.

Шампионът от 2025 година Карлос Алкарас се завръща на корта след четиримесечно отсъствие заради контузия на дясната китка. Испанецът, който получи травмата си по време на турнира в Барселона през април и пропусна Ролан Гарос и Уимбълдън, е поставен под №2 в схемата. 23-годишният седемкратен шампион от Големия шлем ще се опита да защити титлата си в Ню Йорк без да е изиграл официален подготвителен мач на твърда настилка това лято.

Канадецът Феликс Оже-Алиасим заема позицията на трети поставен в мъжката схема, което му осигурява благоприятна изходна позиция преди тегленето на жребия.

Четирикратният шампион на US Open Новак Джокович влиза в турнира с амбицията отново да атакува висините на твърдите кортове на "Флашинг Медоус", допълвайки топ 4, което го разминава с най-високо поставените съперници поне до полуфиналите.

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