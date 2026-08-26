Андреева и Рубльов се класираха за полуфиналите на смесени двойки

Мира Андреева и Андрей Рубльов си осигуриха място на полуфиналите на смесени двойки на US Open след изключително драматичен състезателен ден. Руският дует постигна две последователни победи с шампионски тайбрек в рамките на броени часове, за да заслужи позицията си сред най-добрите четири двойки в Ню Йорк.

Първото голямо предизвикателство за Андреева и Рубльов бе срещата срещу двукратните действащи шампиони в турнира Сара Ерани и Андреа Вавасори. Италианският тандем взе първия сет с 4:1, но Андреева и Рубльов отговориха с 4:1 във втората част, след което спечелиха решителния шампионски тайбрек с 11:9 точки.

What. A. Finish 💥



Andreeva and Rublev stare down match point before dethroning Errani/Vavassori! pic.twitter.com/gYta8R0N8L — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

В последвалия четвъртфинален сблъсък срещу Диана Шнайдер и Каспер Рууд драма отново не липсваше. Андреева и Рубльов стартираха силно с 4:1 в първия сет, но отстъпиха във втория с 4:5(9) след оспорван тайбрек. В новия решителен шампионски тайбрек те надделяха с 1:-5 точки и подпечатаха класирането си за полуфиналите.

В спора за място на финала Андреева и Рубльов ще се изправят срещу чешкия тандем Каролина Мухова и Якуб Меншик, които си осигуриха класиране за полуфиналите след чиста победа над Ема Наваро и Томи Пол с 4-1, 5-3.

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