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  3. Шиникова стигна четвъртфиналите в Нидерландия

Шиникова стигна четвъртфиналите в Нидерландия

  • 26 авг 2026 | 04:12
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Шиникова стигна четвъртфиналите в Нидерландия

Изабелла Шиникова се класира на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Олдензаал (Нидерландия) с награден фонд 40 хиляди евро.

Българката и Лиан Тран (Нидерландия), поставени под номер 3 в схемата, победиха представителките на домакините Рике де Конинг и Маделиф Хагеман с 6:3, 7:5 за 74 минути на корта.

Шиникова и Тран направиха два пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част преодоляха пасив от 0:3, а в края със серия от три поредни гейма стигнаха до крайния успех.

Следващите им съпернички ще бъдат Марго Маке (Белгия) и Алис Раме (Франция).

На сингъл Шиникова записа победа и загуба и не успя да влезе в основната схема

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