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Желко Лукаич: Баскетболът е интересен, ако е инфарктен

  • 25 авг 2026 | 20:34
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Желко Лукаич: Баскетболът е интересен, ако е инфарктен

"Баскетболът е интересен, ако е инфарктен", каза треньорът на баскетболния Спартак Плевен Желко Лукаич преди първото занимание на тима за предстоящото първенство. Тренировката в спортна зала „Балканстрой“ беше отворена за фенове и журналисти.

Лукаич каза още, че започват тренировките, но им предстои да уточнят и подобрят селекцията. Търсят подходящите играчи за всяка позиция. Доволен е от състава. В него има опит, има и младост.

Желанието му е да играят баскетбол, какъвто искат феновете. Това означава да играят борбено, професионално и да постигат добър резултат. За него баскетболът е интересен, ако е инфарктен. Ако единият отбор води с 20 точки, това за никого не е интересно.

Баскетболът е неговата професия и той ще даде от себе си всичко, което е необходимо отборът да постигне добри резултати и във физическата, и в психическата подготовка. Не може да се оплаква, че е тежко, защото това е неговата работа и не може да търси оправдания за нищо.

За това кой ще бъде капитан на отбора, Лукаич каза, че вероятно отново това ще е Николай Титков.

За конкуренцията на отделните позиции, специалистът заяви, че я има, но се стараят да я подобрят. Имат четирима високоръстови играчи, имат конкуренция и сред другите играчи, но най-важна за треньора е комбинацията между опит и младост. Целта му е да подготви играчи за бъдещето на отбора.

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