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Борислав Георгиев: Впечатлен съм от желанието на Станимира

  • 25 авг 2026 | 20:19
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Борислав Георгиев: Впечатлен съм от желанието на Станимира

Старши треньорът на националния ни отбор по бокс за жени Борислав Георгиев отправи благодарност към момичетата, които се готвеха от началото на месеца на базата в Белмекен. Специалистът отчете предстоящото завръщане на Станимира Петрова, която отново се качва на ринга след 2 години пауза, през които се роди нейният син Лазар. Общо 5 националки се готвеха на Белмекен. Освен световната и 4-кратна европейска шампионка, там бяха още Златислава Чуканова, Венелина Поптолева, Христеа Нинова и Алейна Мехмед.

“Подготовката на Белмекен мина изцяло спрямо плана, който бяхме начертали. Много съм доволен от момичетата. Вложиха се напълно в заниманията и дадоха всичко от себе си. Работиха старателно и за изминалите 20 дни направихме максимума, който бяхме подготвили. Искам да отлича особено Станимира Петрова. Обнадежден съм, че нейното завръщане след две години пауза ще бъде на изключително високо ниво. Поздравявам я за желанието и себераздаването. Впечатлен съм много приятно от нея. Освен това, тя заразява и останалите, които я следват. Бях извикал и 6 момчета от по-малките, с които да правим допълнителни тренировки и спаринги. Много добре се отрази на всички. Вярвам, че това цялото себераздаване, което момичетата направиха на Белмекен, ще им се отплати следващия месец“, коментира при завръщането в София Борислав Георгиев.

Той ще даде кратка почивка на боксьорките, след което всички продължават подготовка за старта на Европейското първенство. Шампионатът ще се проведе от 15 до 26 септември в “Асикс Арена“ в столицата.

“Момичетата ще се готвят по клубовете си една седмица. От 1 септември се събираме за международния лагер, който предстои на “Дианабад“. Чакат ни сериозни спаринги. Всички най-добри от Европа ще пристигнат, за да се подготвим за старта на шампионата. Вече там – целите са ясни. Максимално добро представяне, спечелване на медали и трупане на точки за ранглистата, които ще са особено важни догодина за олимпийската квалификация“, каза още Георгиев.

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