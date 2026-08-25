Баскетболистите на Спартак Плевен се събраха за първа тренировка преди новия сезон

Баскетболистите на Спартак Плевен се събраха за първа тренировка преди новия сезон. Тя се състоя в спортната зала "Балканстрой" и беше отворена за фенове и журналисти. Досега те се подготвяха физически на стадион и във фитнеса.

В състава са включени: Александър Матушев, Стефан Михайлов, Александър Данилович, Николай Титков, Синиша Шорак, Роли Уорстър, Георги Цеков, Симеон Лепичев, Тре Уилямс, Божидар Иванов, Христо Вичев, Борис Томов, Момчил Добрев, Александър Кожухаров. Последните петима са юноши на клуба. С отбора тренира и Христо Захариев.

Пред медиите говориха трима от тима: Николай Титков, Александър Матушев и Симеон Лепичев.

Николай Титков за е в редиците на Спартак втори пореден сезон, но общо за трета година. Той каза, че не се е двоумил къде ще играе, защото договорът, който е подписал при завръщането си в Плевен е бил за две години. Целта пред него и отбора е да се представят по-добре от миналата година и надеждите му са да са в топ три в родното първенство и да подобрят класирането си и в Европейската северна баскетболна лига (ENBL).

Като играч с опит в тима на Спартак Николай Титков ще се опита да помогне на съотборниците си, особено на по-новите и на четиримата чужденци, да се чувстват така, все едно са у дома си. Според него химията в отбора е на много добро ниво и всички имат желание и мотивация да си свършат работата добре. Но най-важно е всеки да е добър като човек, което ще доведе до плюсове и на терена.

Титков е на мнение, че предстоящото по-тежко първенство, с повече отбори ще бъде бонус за феновете. Той си пожела плевенските любители на баскетбола, да продължават да ги подкрепят както и досега във всеки един мач. Залата да е пълна, да е шумно и да става шоу.

Александър Матушев е с отбора от една седмица. За медиите той каза, че, засега, всичко протича нормално, настроението в отбора е добро и се надява така да бъде и в бъдеще. Все още не са се опознали с треньора Желко Лукаич, но за това им предстои цял сезон.

Матушев се чувства развълнуван, но не и притеснен в новия отбор и няма търпение мачовете да започнат. След дългото лято му се играе баскетбол.

За предстоящия сезон състезателят каза, че колкото повече мачове, толкова по-добре и за спортистите и за първенството Мачовете изграждат играта. Доли ще издържат физически, зависи от самите тях. Ще трябва да дадат всичко от себе си, да влязат максимално сериозно в подготовката, за да бъдат в най-добрата си форма.

От ръководството на отбора все още нямат поставена конкретна цел, но играчите искат колкото може повече и винаги са се стремили към топ четири и топ три. В срещите от ENBL той ще се изправи срещу отбор, в който е играл - Донар Грьонинген няма търпение да влезе в сблъсък с по-сериозни отбори, за да разбере на какво ниво е реално. В кариерата му срещите от ENBL е стъпка напред.

Симеон Лепичев е за втори път в Плевен, където се чувства уютно. Не му е било трудно да вземе решение да се върне. Сега е с по-добра настройка от първия път, когато е играл за Спартак. Все още не се е опознал с новите си съотборници, но от видяното дотук те му харесват. Има големи очаквания от треньора Желко Лукаич, за който чува много добри оценки. С нетърпение очаква тренировките от само физически да се фокусират основно върху баскетбола.

За феновете Лепичев каза, че феновете на отбора на италианския Пиаца Алмерина, където последно игра са на подобно ниво като в Плевен, но тук са най-добрите баскетболни фенове в България – с най-много шум и най-надъхани. Затова плевенските запалянковци са му любими.

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