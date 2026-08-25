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ТК Кристи от Дряново стана шампион при юношите на Държавното отборно първенство до 18 години в Пазарджик

  • 25 авг 2026 | 19:10
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ТК Кристи от Дряново стана шампион при юношите на Държавното отборно първенство до 18 години в Пазарджик

ТК Кристи от Дряново спечели титлата при юношите на Държавното отборно първенство по тенис до 18 години в Пазарджик. Надпреварата се проведе на базата на ТК „Фаворит".  Във финалната среща ТК Кристи се наложи с 2:0 победи над ТК Про Спорт от София. Александър Георгиев спечели срещу Мартин Тодоров със 7:6(6), 6:1, а Станислав Косев надделя над Адриан Христов с 6:3, 6:3.

Вторият отбор на ТК Кристи от Дряново спечели третото място след успех с 2:1 над ТК Барокко Спорт от София.

Вчера ТК Изида от Добрич спечели титлата при девойките. Във финалната среща ТК Изида победи с 2:0 ТК Левски.

В мача за бронзовите медали ТК Добротица от Добрич се наложи с 2:1 над ТК Барокко Спорт от София.

Междувременно, ТК Левски от София спечели титлата при девойките на Държавното отборно първенство по тенис до 16 години в Пазарджик. Надпреварата се проведе на базата на ТК „Фаворит".

Във финалната среща ТК Левски спечели с 2:1 над ТК Кристи от Дряново. Катрин Кънева спечели срещу Радост Петкова с 1:6, 6:1, 0:6, Рая Петкова надделя над Даная Цанкова с 6:3, 6:2, а Кънева/Петкова постигнаха успех над Петкова/Цанкова с 6:1, 6:1.

В мача за третото място ТК Локо 98 от Пловдив победи с 2:0 срещу ТК Барокко Спорт от София.

За финала при юношите се класираха първият и вторият отбор на ТК Макс Про 2020 от Пловдив. На полуфиналите ТК Макс Про 2020-1 победи с 2:0 ТК Изида от Добрич, а ТК Макс Про 2020-2 спечели с 2:0 над ТК 15:40 от София.

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