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  3. Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнир в Букурещ

Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнир в Букурещ

  • 25 авг 2026 | 18:33
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Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнир в Букурещ

Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Букурещ (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният българин, който е поставен под номер 7 в основната схема, победи представителя на домакините Щефан Илие Петре  с 6:3, 7:5 за 93 минути игра.

Маздрашки изостана с 0:2 в началото на мача, но спечели шест от следващите седем гейма, за да вземе първия сет с 6:3. Българинът навакса пасив от 1:4 до 4:4 във втората част, а след 4:5 спечели три поредни гейма, за да триумфира с победата.

Във втория кръг той ще играе срещу победителя от мача между румънците Рареш Пиеляну и Алехандро Берге Ноуреску.

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