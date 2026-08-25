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Трима световни шампиони ще бъдат съперници на Саръбоюков на Диамантената лига в Цюрих

  • 25 авг 2026 | 16:57
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Трима световни шампиони ще бъдат съперници на Божидар Саръбоюков в скока на дължина в турнира от Диамантената лига в Цюрих (Швейцария) на 27 август. Европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025 ще вземе участие в състезание от най-престижната лекоатлетическа верига за шести път през сезона, като досега записа три подиума - победа в Рим, втора позиция в Шанхай и трето място в Сямън.

22-годишният Саръбоюков вече заслужи мястото в големия финал в скока да дължина в Диамантената лига през настоящата кампания, който ще се проведе на 4 септември в Брюксел. Единственият друг състезател, който до момента си гарантира участие в последния старт от битката за диамантения трофей в дисциплината, е двукратният олимпийски шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Милтиадис Тентоглу (Гърция).

Тентоглу, който е и световен първенец от Будапеща 2023, а по-рано през месеца спечели четвърна поредна европейска титла в Бирмингам, където Саръбоюков заслужи бронз, също ще бъде в сектора в Цюрих, както и световният първенец от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка) и световният шампион в зала от Торун 2026 Жерсон Балде (Португалия).

В стартовия списък са още сребърният олимпийски медалист от Париж 2024 Уейн Пинок (Ямайка), европейският вицешампион в зала от Апелдоорн 2025 и на открито от Бирмингам 2026 Зимон Еамер (Швейцария), както и световният рекордьор за младежи до 20 години Хорхе Оделин (Куба).

Турнирът в швейцарския град започва в 21:00 часа и ще бъде излъчен по Max Sport 2.

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Снимки: Imago

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