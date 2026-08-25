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  3. Юлия Стаматова е четвъртфиналистка на двойки на турнир в Румъния

Юлия Стаматова е четвъртфиналистка на двойки на турнир в Румъния

  • 25 авг 2026 | 16:46
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Юлия Стаматова е четвъртфиналистка на двойки на турнир в Румъния

Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната Стаматова и Елена Стевич (Франция), поставени под №3 в схемата, победиха Азия Скупа (Италия) и Димитра Георгакопулу (Гърция) с 6:2, 6:4 за 74 минути игра.

Българката и французойката спечелиха първите три гейма в мача, а след 3:2 взеха нова поредица от три гейма и затвориха първия сет с 6:2 в своя полза. Във втората част двете поведоха с 4:1, допуснаха изравняване до 4:4, но спечелиха следващите два гейма и се класираха за четвъртфиналите.

Там те ще играят срещу победителките от мача между румънските двойки Дария Пасторик/Алексия Траска и Кензи Ана Рабат/Анка Саучук.

Стаматова е поставена под №7 в схемата на сингъл и ще стартира утре с мач срещу представителката на домакините Джорджия Крачун.

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