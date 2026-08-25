Още две българки ще играят на четвъртфиналите на двойки в Куршумлийска Баня

Лиа Каратанчева и Дария Великова се присъединиха към Росица Денчева на четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 40 хиляди долара.

Лиа Каратанчева и Пратхана Томбаре (Индия), поставени под №2 в схемата, победиха с 6:4, 6:1 Алекса Каратанчева и Уляна Храбавец (Беларус) за 79 минути.

По-рано през деня 19-годишната Денчева и Мария Головина (Русия), поставени под №4 в основната схема, се наложиха над българката Анджелина Костова и Адриана Рийми (САЩ) с 6:2, 6:2 за 62 минути игра. И в двата сета Денчева и Головина изоставаха с 0:2, но успяха да спечелят по шест поредни гейма.

За място на полуфиналите Денчева и Головина ще играят срещу Дария Великова и Мария Мурсия (Колумбия), които елиминираха с 3:6, 7:5, 10:7 националката на България Денислава Глушкова и Икуми Ямазаки (Япония) за час и 57 минути игра. Великова и Мурсия изоставаха със сет и 2:4 във втория, но успяха да направят обрат.

В момента Ралица Александрова и Валерия Гърневска играят мача си от в първия кръг на двойки срещу Сара Какаревич (Франция) и Ксения Зайцева (Русия).

Четири българки ще вземат участие и в турнира на сингъл, като срещите им от първия кръг ще се изиграят утре.

Шестата поставена в схемата Росица Денчева ще стартира с мач срещу Беатриче Ричи (Италия). Лидия Енчева започва срещу Антония Вергара Ривера (Чили), Денислава Глушкова срещу Дуня Марич (Сърбия), а Лиа Каратанчева срещу Ксения Зайцева (Русия).

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