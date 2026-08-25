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  3. Юсейн Болт предложи брак на дългогодишната си приятелка Каси Бенет

Юсейн Болт предложи брак на дългогодишната си приятелка Каси Бенет

  • 25 авг 2026 | 16:08
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Юсейн Болт предложи брак на дългогодишната си приятелка Каси Бенет

Осемкратният олимпийски златен медалист Юсейн Болт, който навърши 40 години на 21 август, е предложил брак на дългогодишната си приятелка по време на празненството за рождения си ден. Събитието се е състояло в “Уан Белмонт“ в Кингстън, Ямайка, съобщава местната медия Jamaica Observer.

Болт публикува снимки от щастливото събитие, на което Бенет е облечена с красива официална рокля. Той написа: "милиони моменти, които ни отведоха тук."

Списание People е потърсило за коментар представител на Болт и самата Бенет.

Преди събитието на 21 август Бенет публикува поредица от снимки в Инстаграм, за да отпразнува рождения ден на Болт. Публикацията включваше техни общи кадри от различни поводи, както и сладко видео, на което двамата се целуват, разхождат се с лодка и вървят през летище с децата си.

“Честит 40-ти рожден ден на моя човек“, написа тя към поста. “Моя любов, мой дом, мое завинаги. Ти си невероятен баща и наистина центърът на нашия малък свят.“

“Твоето наследство е изключително, но мъжът зад него винаги ще бъде това, което ме прави най-горда. Толкова съм благодарна, че споделяме този забавен живот, който създадохме заедно. Обичам те безкрайно, бейби“, добави тя.

Спортистът и моделът започват връзката си през 2013 г. Те я пазят в тайна в продължение на няколко години, преди да я обявят публично по време на Олимпийските игри в Рио през 2016 г. Официалният им дебют в Инстаграм е през септември същата година, когато Бенет споделя тяхна снимка от ваканция в Бора Бора.

От началото на връзката си двойката има три деца: дъщеря Олимпия Лайтнинг Болт на 6 години и синове близнаци Тъндър Болт и Сейнт Лио Болт на 5 години.

В интервю за People през 2016 г. Болт сподели, че иска да има връзка като тази на родителите си Уелсли и Дженифър Болт, които са били заедно десетилетие, преди да сключат брак.

“Тя е щастлива, аз съм щастлив!“, сподели тогава Болт за отношенията си с Бенет. “Искам да имам това, което имат родителите ми. Искам да не бързам, за да се уверя, че всичко е перфектно.“

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Снимки: Gettyimages

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