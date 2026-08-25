Янаки Милев елиминира седмия поставен на турнир в Испания

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Овиедо (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишният Милев поведе с 5:0 в първия сет, преди поставения под №7 в схемата представител на домакините Карлос Лопес Монтагуд (Испания) да прекрати участието си в мача.

Срещата започна вчера, но при 2:0 в полза на Милев беше прекъсната заради дъжд. Днес българинът спечели още три поредни гейма и след това Монтагуд се отказа.

Във втория кръг Милев ще играе срещу Хосе Домингес Алонсо (Испания).

Националът на България е записан за участие и в надпреварата на двойки. Милев и Карлос Лопес Монтагуд (Испания), поставени под №4 в схемата, ще играят в първия кръг срещу испанците Томас Курас Абасоло и Самуел де Фелипе Гарсия.

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