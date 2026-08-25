Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига

Европейският шампион в зала в скока на дължина от 2025 г. ще вземе участие в най-престижната верига турнири за шести път през сезона. Надпреварата в Цюрих е на 27 август и отново ще събере най-титулуваните атлети в сектора. 22-годишният атлет вече заслужи мястото си в големия финал, който ще се проведе на 4 септември в Брюксел. Единственият друг състезател, който до момента си гарантира участие в битката за диамантения трофей, е двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу.

Саръбоюков има три подиума през кампанията това лято – в Шанхай, Сямън и Рим. Турнирът в швейцарския град започва в 21:00 часа и ще бъде излъчен по Max Sport 2. Специален гост в студиото ще бъде националният рекордьор в бягането в 110 м с пр. и 60 м с пр. – Живко Виденов.

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