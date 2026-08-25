Футболист с ампутация от остров Ман ще се пробва в първия си полумаратон

Шон Джаксън, футболист с ампутация, ще се изправи пред предизвикателството на своя първи полумаратон по-късно тази година. Той използва събитието, за да набере жизненоважни средства за Английската футболна асоциация за хора с ампутации.

Бившият ученик от "Балакърмийн“ в момента играе за Евертън в лигата на Английската футболна асоциация за хора с ампутации и е капитан на мъжкия национален отбор на Англия.

Някогашният играч на Мароун, Лакси и Сейнт Джорджис ще води Англия на състезание в Мексико през ноември. Преди това обаче, през октомври, той ще участва в полумаратона в Манчестър.

Израснал на острова, Шон е с ампутиран десен крак на едногодишна възраст, след като се ражда само с два пръста и по-къс крайник. Футболът е неговата страст, но като много млади хора с увреждания, той никога не е вярвал, че е възможно да играе професионално.

Всичко се променя на 16-годишна възраст, когато открива футбола за хора с ампутации чрез реклама във Фейсбук. Той преминава през тренировките на Манчестър Сити в общността, за да стигне до юношеските и младежките отбори на Английската футболна асоциация за хора с ампутации, преди да направи своя дебют за мъжкия отбор през 2019 г.

Оттогава той е представял Англия на две европейски първенства, две издания на Лигата на нациите и едно световно първенство, а по-рано тази година бе избран за капитан на мъжкия отбор на Англия.

Сега той заменя футболния терен с улиците на Манчестър, докато се подготвя да се справи с първия си полумаратон. Полумаратонът Asics Манчестър има специално значение за Джаксън, който е живял в града три години, докато е учил в университет, и все още смята Манчестър за свой втори дом.

След като се влюбва в бягането през последните две години и завършва първия си "паркрън“ през 2024 г., събитието бележи още един важен етап в спортното му пътешествие, което някога е смятал за невъзможно.

"Никога не съм си представял, че ще мога да пробягам полумаратон“, каза той. "Бягането ми даде напълно ново предизвикателство извън футбола и винаги съм искал да изпитам невероятната атмосфера на полумаратона в Манчестър.“

Шон използва събитието, за да набере жизненоважни средства за Английската футболна асоциация за хора с ампутации, където той е едновременно национален състезател и член на управителния съвет. Тъй като няма финансиране от ФА, играчите трябва сами да събират пари, за да представят страната си на международната сцена.

Отборът функционира като самофинансираща се благотворителна програма и не получава финансова подкрепа от официалните органи в спорта. Играчите балансират между тренировки на елитно ниво, работа, семейство и ежедневие, като същевременно допринасят за разходите по представянето на страната си.

Стартирана е кампания за набиране на средства с първоначална цел от 50 000 паунда за покриване на основни разходи, включително пътуване, настаняване, тренировъчни лагери и екипировка. След значително увеличение на обществената подкрепа, кампанията вече е събрала над 58 000 паунда, като новата цел е 65 000 паунда.

Бившият английски футболист и телевизионен водещ Гари Линекер също допринесе с 10 000 паунда за каузата.

"Тази благотворителна организация промени живота ми“, добави Джаксън. "Тя създава възможности за юноши, мъже и жени играчи в цялата страна, но все още сме силно зависими от набирането на средства.“

Шон се надява, че първият му полумаратон ще повиши осведомеността за футбола за хора с ампутации, като същевременно покаже, че увреждането никога не трябва да определя на какво е способен човек.

"Надявам се хората да видят, че наличието на увреждане не те спира да си поставяш амбициозни цели. Независимо дали става въпрос за пробягване на първия ти полумаратон или присъединяване към първия ти спортен отбор, искам моята история да насърчи другите да повярват, че могат да постигнат повече, отколкото някога са смятали за възможно.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google