Бургас приема официалните европейски плейофи за "Ориндж Боул"

България ще бъде домакин на едно от най-значимите събития в европейския календар за млади тенис таланти. От 4 до 11 октомври 2026 г. в Бургас ще се проведе Junior Orange Bowl European Playoff Series – официалните европейски плейофи, които дават възможност на най-добрите състезатели до 12 и до 14 години да се класират директно за Junior Orange Bowl в Маями.

Турнирът се организира от Българската федерация по тенис в партньорство с EDGE International и Община Бургас и е част от официалния път към Junior Orange Bowl 2026 за състезатели от европейски федерации, членуващи в Tennis Europe. Състезанието ще се проведе на тенис кортовете в Парк „Езеро" в Бургас, на 10 клей корта, в четири категории – момчета до 12 г., момичета до 12 г., момчета до 14 г. и момичета до 14 г.

Пътят към Маями минава през Бургас

Залогът в турнира е изключително голям – първите четирима състезатели във всяка категория ще си осигурят място в основната схема на Junior Orange Bowl 2026 в Маями.

Така общо 16 от най-добрите млади тенисисти от европейските плейофи в Бургас ще получат възможността да премерят сили с водещите таланти от цял свят.

Junior Orange Bowl е сред най-разпознаваемите международни състезания за млади тенисисти и през годините се е утвърдил като важна сцена по пътя към професионалния тенис.

Кой може да участва?

Европейските плейофи в Бургас са за състезатели в две възрастови групи:

U14 – родени през 2012 или 2013 г. U12 – родени през 2014 или 2015 г.

Основната схема ще бъде от 32 състезатели във всяка категория. 28 места ще бъдат определени на база ранглистите на ITF Juniors, Tennis Europe, националните ранглисти и номинации от националните федерации, а организаторите разполагат с четири уайлд карти за всяка категория.

Състезанието ще започне с групова фаза – осем групи от по четирима състезатели, които ще играят по системата „всеки срещу всеки".

Регистрацията е отворена до 7 септември

Желаещите да участват трябва да подадат своята онлайн заявка най-късно до 7 септември 2026 г.

Таксата за участие е 95 евро на състезател, като след приключване на онлайн регистрацията участниците получават линк за плащане.

Официалният списък на приетите състезатели ще бъде публикуван на 9 септември 2026 г.

За тенисистите, които не попаднат директно в списъка на приетите, е предвидена и допълнителна възможност. Те могат да бъдат поканени за участие в предквалификационен турнир, който започва на 28 септември, като първите четирима във всяка категория ще получат право на участие в Junior Orange Bowl European Playoff Series.

Ако даден състезател не бъде приет в основния турнир и не получи покана за предквалификацията, платената такса за участие се възстановява изцяло.

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