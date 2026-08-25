България отвори нова страница в спортните отношенията между България и Китай

Президентът на БФТ Слави Бинев и вицепрезидентът Мастер Парк бяха на официално посещение в Ласа, столицата на Тибет, по покана на местната федерация. Двамата бяха посрещнати изключително тържествено в централата на местната таекуондо федерация. Техният президент показа на българските гости тренировъчната централа, където се провеждат тренировките, както на националния отбор, така и на начинаещите състезатели. Условията, които предлага тибетската централа са на изключително ниво. Регионална федерация, като тази на Тибет има изключителни условия за тренировки, за разлика от България, където родната федерация не разполага дори и със собствена зала останала от Социализма и не е получила нищо от Демокрацията. Домакините, знаейки в какви условия тренират българските таекуондисти са останали учудени за нашите успехи на Световно и Европейско ниво. След официалното посрещане и обиколката за опознаване на условията, в които тренират местните атлети, бе подписан Меморандум за сътрудничество между двете Федерации. Той включва обмен на тренировъчни лагери, информация относно нововъведения в световното таекуондо, както и още много други съвместни инициативи.

Интересът към българската делегация бе огромен, поради факта за изключително сложното влизане в автономния район на Тибет. Всичко това бе възможно поради ангажираността, както на Китайската федерация, така и на тибетската федерация. Голямо значение за посещението изигра и фактът, че Слави Бинев е бил два мандата депутат в Европейския парламент, член на Националната асамблея, член на Съвета на Световната Таекуондо Съвет, първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз, както и както и заместник председател на най-голямата инициатива на Си Дзинпин - „Един пояс, един път“. Мастер Парк пък е бивш генерален секретар на всички Диспач Мастъри по света.

В своята реч пред всички високопоставени гости, треньори и състезатели, извън спортните въпроси и сътрудничеството между българската и тибетската федерация, Слави Бинев, като бивш политик отбеляза, че това е традиция в отношенията на двете държави. България е била втората държава, която е признала Китайката Народна Република, а първата е бившата СССР. В кръга на шегата Бинев сподели, че вече България става първа, след разпадането на бившия Съветския съюз.

Веднага след официалното посещение Слави Бинев и Мастер Парк заминават за Чангша за среща с Председателя и Главния секретар на Китайската федерация, както и да присъстват на China Open 2026. След това нашите представители заедно с домакините се отправят към Тайиен, където на 28 август стартира Световното отворено първенство по таекуондо за жени. На него участие ще вземат три български състезателки, водени от двама треньори. Съставът на България не е пълен, поради травми на част от състезателките и не влизане в определените категории. Всички се надяваме на това световно първенство, въпреки скромното присъствие на български таекуондистки, да имаме отново повод за гордост и българският трибагреник да се развява гордо на почетната стълбичка на победителите.

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