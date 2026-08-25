„Не пласира нито един удар“: Ромеро е разочарован от съдийското решение в мача с Лопес

Роландо „Роли“ Ромеро твърди, че е станал жертва на боксови машинации при загубата си от Теофимо Лопес.

След поражението си с единодушно съдийско решение през уикенда, Ромеро беше лаконичен в интервюто си с Крис Маникс на ринга и дори демонстративно напусна. Въпреки това той се появи на последвалата пресконференция, където изрази недоумение от съдийските карти, убеден, че е спечелил мача ясно и категорично.

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„Погледнете лицето ми. Бях ударен с два чисти удара през целия мач?“, заяви Ромеро. „Ако това е достатъчно, за да победиш шампиона, значи е достатъчно. Аз го нараних няколко пъти. Дължат ми реванш, със сигурност ми дължат реванш. И да, поздравления за Теофимо. Той не ме нарани в нито един момент. Беше наранен няколко пъти по време на двубоя. Всеки път, когато нанасях удар, той попадаше в целта. Лопес не успя да пласира нищо чисто срещу мен и това беше очевидно“, добави той.

Впоследствие Роли беше попитан за постоянните удари в тялото от страна на Тео, които бяха оставили видими зачервявания по ребрата му.

„Не е пласирал нито един от тях. Бяха блокирани с лакът... Къде е червено?“, попита Ромеро, докато повдигаше фланелката си, за да покаже, че зачервяването е избледняло, въпреки че имаше видими охлузвания. „Той не вкара нито един удар. Всички видяхте ясно, че не успя да пласира нито един удар.“

Малко по-късно Ромеро беше попитан дали съжалява за нещо в представянето си на ринга.

„Когато някой друг направи това, го наричат майсторски клас. Когато аз го направя, всичко е ясно, нали? Всичко е политика.“

На въпрос дали е можел да направи повече в заключителните рундове, за да си осигури по-добър шанс в съдийските карти, Роли отговори:

„Разбира се, можех да го притисна повече. Всеки може. Но шампионски мачове като този винаги са оспорвани, особено между двама боксьори от толкова високо ниво. Той обаче беше наранен няколко пъти. Един от ударите честно казано трябваше да бъде отчетен като нокдаун, но знаете как е. Той оцеля, знае как да оцелява. Но аз го ударих чисто толкова много пъти и го нараних. Някои от тези рундове със сигурност бяха 10-8.“

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