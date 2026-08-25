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Двоен триумф на 17-годишния Теодор Марков на ADCC Black Sea Open 2026

  • 25 авг 2026 | 10:48
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Двоен триумф на 17-годишния Теодор Марков на ADCC Black Sea Open 2026

Нова голяма звезда изгрява на българската граплинг сцена. Едва 17-годишният Теодор Марков от столичния клуб Pitbulls MatSide направи фурор на международния турнир ADCC Black Sea Open в Бургас, завоювайки две титли.

Младият талант доминира в категория до 88 кг при мъжете и триумфира в абсолютната категория. В битката за златото без ограничение в теглото той надделя над далеч по-опитния от него Тодор Александров със съдийско решение.

Това е пореден голям успех за Марков след миналогодишното му злато при юношите на ADCC Serbia и среброто при мъжете от ADCC Sofia Open по-рано тази година.

“Ние имаме много европейски, световни и национални шампиони в ранглистата и професионалния граплинг категория "мъже експерти" и мъже черни колани, но Теодор Марков е само 17 години, на практика е дете, а за дете да стане шампион в най-силните дивизии за мъже е наистина сензация. Най-добрият ми ученик Кристиян Попов, който го тренира, се доказва постоянно не само като най-добрият състезател по граплинг но и като най-добрият треньор. Не само в БГ но и на международно ниво”, заяви за Sportal.bg Емил Казаков, един от пионерите на ММА като спорт в България, главен треньор и основател на Pitbulls MatSide.

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