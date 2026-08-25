Циципас оцеля в късна драма в Уинстън-Сейлъм

Стефанос Циципас изхаби доста нерви в края на мача срещу Дженсън Бруксби на старта на АТР турнира в Уинстън-Сейлъм, но в крайна сметка надделя с 6:4, 7:6(6), за да се класира за втория кръг.

28-годишният грък пропусна три мачбола при 5:4 във втория сет, след което трябваше да спасява сетбол при 5/6 в тайбрека, преди най-накрая да си осигури победата след един час и 40 минути игра. Бившият номер 3 в световната ранглиста спаси седем от осемте точки за пробив, пред които се изправи.

„Нагласата е важна“, заяви Циципас след победата си. „Всеки може да играе добър тенис, всеки може да удря топката. Но когато моментът стане решаващ, когато наистина трябва да вдигнеш нивото, чувствам, че нагласата е единственото нещо, което помага.“

Stefanos Tsitsipas is through to the second round of Winston-Salem after taking out Jenson Brooksby 6-4, 7-6(6) 🦾



A good win for the Greek ahead of the US Open 👏 #WSOpen pic.twitter.com/zLXCDVvrYF — Tennis Channel (@TennisChannel) August 25, 2026

С този триумф Циципас изравни на 1-1 резултата в преките си двубои с Бруксби. 28-годишният тенисист ще се изправи срещу Люка ван Аш или Александър Ковачевич в битката за място на четвъртфиналите.

В други мачове от деня, 17-годишният Круз Хюит преодоля колебливо начало, за да направи обрат срещу американския „щастлив губещ“ Себастиан Горзни с 1:6, 7:6(3), 6:4 за два часа и 10 минути. С победата си австралиецът стана най-младият победител в мач в Уинстън-Сейлъм след Франсис Тиафо през 2015 г. Сега синът на австралийската легенда Лейтън Хюит ще играе срещу полуфиналиста от Уимбълдън Артър Фери във втория кръг.

„Себастиан изигра невероятен първи сет и аз не знаех какво да очаквам, каза Хюит, който прави своя дебют в турнира. - Но след това мисля, че се справих добре с напрежението и вдигнах нивото“.

„Щастливият губещ“ Дакшинешвар Суреш победи Маркос Хирон с 6:3, 7:5 за 67 минути, за да спечели първата си победа в АТР тура. 26-годишният индиец ще се изправи срещу осмия поставен Хуан Мануел Серундоло във втория кръг.

Напред продължиха също бившият шампион Лоренцо Сонего и Бенжамен Бонзи. Сонего, който спечели титлата през 2024 г., победи Пиер-Юг Ербер със 7:6(4), 4:6, 6:3, за да си уреди сблъсък във втория кръг с деветия поставен Адриан Манарино. Бонзи от своя страна надделя над Камил Майхжак с 6:4, 7:6(7). Даниел Алтмайер също се класира напред след победа с 6:1, 7:6(6) срещу аржентинеца Франсиско Комесана.

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