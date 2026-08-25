Здравко Попов: Искам официално да предизвикам Борислав Велев - Рой!

"Искам официално да предизвикам Борислав Велев - Рой!", заяви ексклузивно в "Неформално с Георги Петков" един от най-добрите боксьори в България - Здравко Попов.

"Имам няколко причини да го предизвикам, като едната е малко по-лична...", загатна още нокаутьорът.

"Както Владимир Георгиев предизвика мен и аз приех, както самият Рой предизвика Григор и той прие, ако е мъжкар, както казва, би приел мача на драго сърце", коментира Попов и разкри аргументите, които мотивират желанието му за провеждане на двубоя:

"Той не спира да качва един клип от наш спаринг! От единствения ни спаринг... Тогава бях след операция и дори се бяхме разбрали да играем с една ръка. Намери ме много добре, но не разбирам защо не публикува всичко, а избира само този момент. Аз също имах своите силни страни тогава. Нека се видят и те от хората. Малко е долно да се качва този клип и да парадира с него, че е егати боксьора... Нека играем, официално, когато и двамата сме в силата си и да видим кой кой е!".

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