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  3. Разочарование за феновете: Жоао Фонсека няма да играе в Ню Йорк

Разочарование за феновете: Жоао Фонсека няма да играе в Ню Йорк

  • 25 авг 2026 | 10:18
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Разочарование за феновете: Жоао Фонсека няма да играе в Ню Йорк

Бразилският тенисист Жоао Фонсека се отказа от участие на последния за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ.

20-годишният състезател, който е 26-и в света и щеше да участва в надпреварата като поставен играч, обяви контузия в коремната област като причина за оттеглянето си. По-рано през месеца Фонсека стартира с успех във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати срещу Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия), но се отказа преди да играе в третия кръг.

"След като преминах тестове и започнах лечение на коремната си област, на мен и на отбора ми стана ясно, че ми трябва повече време да се възстановя напълно, за да се състезавам на високо ниво. За жалост това означава, че няма да мога да играя на Откритото първенство на САЩ. Това не беше лесно решение, тъй като това е специален турнир за мен. Ще продължим да работим, за да се върна възможно най-скоро", написа бразилецът в Инстаграм.

Жоао Фонсека направи дебюта си в основната схема на Откритото първенство на САЩ през миналата година, когато победи Миомир Кецманович (Сърбия) в първия кръг, но отстъпи на Томаш Махач (Чехия) във втория.

Двукратният шампион на турнири от веригата на АТР достигна до първия си четвъртфинал в Големия шлем по-рано през годината на "Ролан Гарос". През настоящия сезон младият бразилец има 19 победи и 13 поражения, включително успех срещу бившия номер 1 в света Новак Джокович (Сърбия) в третия кръг в Париж.

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