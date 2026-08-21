Димитър Кисимов достигна до полуфиналите в Куршумлийска баня

Българският тенисист Димитър Кисимов достигна до полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишният състезател, шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по-рано през годината, победи третия поставен Тимофей Дерепаско (Русия) с 6:4, 6:3 за час и 39 минути.

След размяна на пробиви в началото на срещата и резултат 2:2, Кисимов спечели три поредни гейма и поведе с 5:2. Той обаче не успя да затвори първия сет на собствен сервис и се наложи да изчака до следващото си подаване, за да го стори.

Във втората част българинът започна с брейк още в първия гейм и впоследствие го затвърди за 2:0. Дерепаско успя да върне пробива и да изравни резултата, но Кисимов проби и отново отвори разлика от два гейма, повеждайки с 5:3. Руснакът имаше възможност да остане в двубоя, но при изоставане 15:40 българинът се пребори за нов брейк и крайния успех.

В спор за място във финала Димитър Кисимов ще се изправи срещу друг руснак - водача в схемата Семен Панкин.

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