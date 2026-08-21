Милан слага "6 завинаги" върху фланелките

През целия сезон 2026/27 отборите на Милан ще играят със специална емблема, посветена на легендарния капитан Франко Барези. Бившият защитник си отиде от този свят в края на юли.

„6 завинаги“ – тази фраза капсулира цялата любов и признателност на света на „росонерите“ към Франко Барези. Тя е символ на онзи магически номер, който в историята на Милан ще остане вечен синоним на капитан, вярност и легенда. Това послание разказва за неразривна връзка, изградена от спомени, принадлежност и обич, и сега приема формата на специална възпоменателна емблема. Тя ще бъде носена от първите отбори на клуба, от Милан Футуро и от формациите Примавера през целия сезон 2026/27.

Посвещението идва директно от сърцата на феновете на „росонерите“. Всеки един от символите, използвани за изписването на фразата „6 завинаги“, е избран измежду безбройните ръкописни съобщения, оставени в книгата, изложена в „Каза Милан“ в дните след кончината на легендата. Емблемата ще бъде поставена на левия ръкав на фланелката – точно там, където Франко е носил капитанската си лента в над 700 мача между 1982 и 1997 г.

Специалната емблема ще дебютира утре (събота, 22 август) по време на мача от женската Купа на Серия А между Милан и Комо Уимен. Мъжкият отбор ще я носи за първи път при гостуването си на Торино в неделя, 23 август.

Поставянето ѝ ще бъде безплатно за всички фенове в официалните магазини на Милан при закупуване на фланелка за сезон 2026/27. Така „6 завинаги“ ще се превърне в отличителен знак на екипа и почит към Франко Барези, символизирайки вечната и неразривна връзка между Капитана, Милан и неговите привърженици.

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