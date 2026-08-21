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Давидович Фокина пропуска US Open

  • 21 авг 2026 | 13:17
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Давидович Фокина пропуска US Open

Испанският тенисист Алехандро Давидович Фокина официално отказа участие в предстоящото Открито първенство на САЩ. Причината за това решение е продължаващата контузия в гърба, която не му позволява да издържи на натоварванията в мачове във формат "три от пет сета".

Проблемите за световния №27 започнаха по време на турнира в Умаг през юли. Оттогава насам Давидович Фокина не е в състояние да се състезава на пълни обороти. Поради физическото си състояние той вече бе принуден да се оттегли от турнира в Ещорил и от ключовите състезания от сериите "Мастърс 1000" в Монреал и Синсинати.

Травмата оказва сериозно влияние и върху националните ангажименти на тенисиста, тъй като той отпадна и от състава на Испания за предстоящите сблъсъци за Купа "Дейвис". Липсата на точки от американското турне и US Open почти сигурно ще доведе до изпадането му от първите 30 на световната ранглиста на ATP.

Планът за възстановяване на испанския тенисист е насочен към азиатското турне през септември. Очаква се Давидович Фокина да се завърне в игра за турнира Ченду Оупън в Китай, като той се надява да бъде напълно възстановен за крайната фаза на сезона.

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Снимки: Gettyimages

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