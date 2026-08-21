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Тони Кроос посочи своя фаворит за "Златната топка"

  • 21 авг 2026 | 12:13
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Тони Кроос посочи своя фаворит за "Златната топка"

Тони Кроос има ясен фаворит за „Златната топка“ през 2026 г. и това е Хвича Кварацхелия. Бившият германски национал и легенда на Реал Мадрид обяви предпочитанията си в Инстаграм, поставяйки грузинския нападател на Пари Сен Жермен пред всички останали кандидати за най-престижната индивидуална награда във футбола.

Световният шампион отчита, че изборът му може да не е най-очевидният, но твърдо защити качествата на крилото. „За мен той е играч номер едно“, подчерта Кроос и добави, че Кварацхелия е бил „най-добрият футболист през миналия сезон“ и „най-добрият играч в момента в най-добрия отбор в света“.

В същото време Кроос смята, че играчи като Родри, Лионел Меси, Джуд Белингам и Килиан Мбапе не са имали достатъчно постоянен сезон на клубно ниво, за да се преборят с футболиста на ПСЖ за отличието.

Статистиката на Кварацхелия подкрепя този избор. Грузинецът завърши миналата кампания с 19 гола и 11 асистенции в 48 мача. Представянето му беше особено впечатляващо в Шампионската лига, където допринесе с 10 попадения и 7 голови подавания в 16 двубоя за спечелването на втора поредна европейска титла за отбора на Луис Енрике.

Церемонията по връчването на „Златната топка“ ще се състои на 26 октомври в Лондон.

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