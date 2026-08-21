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  3. Джош Тарлинг стартира в Ла Вуелта седмица след трагедията с брат му

Джош Тарлинг стартира в Ла Вуелта седмица след трагедията с брат му

  • 21 авг 2026 | 12:04
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Джош Тарлинг стартира в Ла Вуелта седмица след трагедията с брат му

Уелсецът Джош Тарлинг ще се състезава в колоездачната обиколка на Испания, малко повече от седмица след смъртта на брат му Финли по време на надпревара в Португалия.

19-годишният Финли Тарлинг почина след инцидент по време на осмия етап от Волта а Португалия, като местната телевизия РТП съобщи, че е бил блъснат от несъстезателно превозно средство, движещо се в обратната посока.

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В четвъртък от Netcompany-Ineos потвърдиха, че специалистът в бягането по часовник Джош Тарлинг ще бъде част от състава за Вуелтата, която е от 22 август до 13 септември.

"Финли беше много горд със своя по-голям брат. Джош ще отдаде чест на тази любов, правейки точно това, което и Фин обичаше. То беше да гледа тези състезания по телевизията с участието на Джош", заяви директорът на престижното състезание Герайнт Томас.

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