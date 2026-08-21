Феноменът Рафа Ходар задмина Джокович, Надал и Федерер по интересен показател

Световният тенис става свидетел на забележително историческо постижение. 19-годишният испанец Рафаел Ходар достигна границата от 15 победи в турнирите от категория ATP Мастърс 1000 само след 20 изиграни мача (баланс 15-5). С това той успя да изпревари грандиозните постижения в началото на кариерите на легендите от "Голямата четворка" (Новак Джокович, Роджър Федерер, Рафаел Надал, Анди Мъри) и Карлос Алкарас.

Скоростта, с която Ходар трупа победи на най-високото стъпало под "Големия шлем", превъзхожда раните етапи от кариерите на изброените по-горе легенди. За достигането на 15 победи на ниво Мастърс 1000 на Рафаел Надал бяха нужни 21 двубоя, докато Карлос Алкарас постигна този показател за 24 срещи. Новак Джокович имаше нужда от 25 мача, за да натрупа 15 успехи на това ниво, а при Роджър Федерер бяха необходими цели 33 двубоя. Показателят от 20 мача поставя младока от Мадрид в изключителна позиция в историята на мъжкия тур.

Прогресът на Ходар по време на лятното турне в Северна Америка утвърди статута му на един от най-опасните играчи на твърда настилка. Той достигна финала на ATP 500 във Вашингтон и полуфиналите на Мастърса в Монреал, след което продължи силната си серия и в Синсинати.

В хода на това турне Ходар демонстрира пълно превъзходство срещу чилиеца Алехандро Табило, когото победи двукратно — първо на полуфиналите във Вашингтон, а след това и в третия кръг на Мастърс 1000 в Синсинати с категоричното 6:2, 6:1. В следващия си мач в Охайо испанецът отстъпи в оспорвана трисетова битка пред италианеца Флавио Коболи след 4:6, 7:6 (3), 6:3.

След забележителните резултати през последните седмици Рафаел Ходар насочва цялото си внимание към последния за годината турнир от "Големия шлем" — US Open, който ще се проведе от 30 август до 13 септември. 19-годишният испанец влиза в Откритото първенство на САЩ като един от най-прогресиращите младоци в тура и потенциална заплаха за фаворитите в Ню Йорк.

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