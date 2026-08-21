Коболи обърна Пол и разплака публиката в Синсинати

Италианецът Флавио Коболи надделя над представителя на домакините Томи Пол след обрат и се класира за първия си полуфинал от сериите Мастърс 1000 на силния турнир на ATP в Синсинати, САЩ с награден фонд 9 415 725 американски долара.

Въпреки успеха си тази нощ Коболи затвърди трудностите в представянето си на форума в САЩ. Той отново не успя да вземе чиста победа и за четвърти пореден път на турнира в Северна Америка трябваше да играе три сета, като този път се наложи с 2:6, 6:3, 6:4 за 119 минути игра.

Интересното е, че с това играчът от Ботуша стана един от двамата играчи в “Оупън ерата”, загубили най-много геймове по пътя към полуфиналите на турнира в Синсинати. Панчо Гузман загуби същия брой геймове през 1969 г., съобщава каналът OptaAce в социалната мрежа “X”.

По време на мача Томи Пол взе 12 аса, допусна 3 двойни грешки и реализира 2 от 4 възможности за пробив. Победителят Коболи от своя страна записа 10 аса, допусна 1 двойна грешка и реализира 2 от 8 възможности за пробив.

Въпреки че американецът взе първия сет, проблемите за него дойдоха във втората част, когато срещу него вече сякаш бе излязъл напълно различен противник. Тогава 24-годишният Коболи започна да играе много по-агресивно, с остър форхенд и да поема повече рискове, като по този начин наложи своето темпо. Пол също допринесе за победата на италианеца, тъй като му подари първия пробив в мача с двойна грешка. Впоследствие Коболи стигна до две възможности да изравни сетовете при сервис на Пол, но американецът не се поддаде на напрежението веднага.

След това италианецът получи още два шанса при своето подаване и в крайна сметка успя да изравни резултата, преди да поеме контрола изцяло в третия сет. Пол направи последен опит да се задържи в мача, защитавайки подаването си в продължение на 10 минути при 3:3. Той обаче се пропука веднага след това при 4:4, поддавайки се на натиска на Коболи и състезателят от Ботуша приключи всичко, без да допуска нещата да опрат до тайбрек.

🇮🇹 ¡SEMIFINALISTA DE UN MASTERS 1000 POR PRIMERA VEZ!



Flavio Cobolli derrotó a Tommy Paul por 2-6, 6-3 y 6-4 para avanzar a semifinales en Cincinnati.



El italiano, gran candidato a quedarse con el título. pic.twitter.com/SibfZkn10H https://t.co/djphGNAnCc — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 20, 2026

Италианецът, който е част от топ 10 на световната ранглиста, досега никога не беше достигал до финалната четворка на турнир от сериите „Мастърс 1000“. Това е логично продължение на силния сезон на играча, който по-рано достигна до четвъртфинал на Мастърса в Мадрид, игра на финала на Ролан Гарос 2026 и веднага след това се класира на четвъртфиналите на Уимбълдън 2026.

Флавио Коболи ще се бори за място на финала срещу Артур Фис от Франция, който взе чиста победа срещу аржентинеца Тиаго Аугустин Тиранте.

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