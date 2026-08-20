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Женският Берое обяви кога започва подготовка за новия сезон

  • 20 авг 2026 | 18:15
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Женският Берое обяви кога започва подготовка за новия сезон

Женският баскетболен Берое ще започне подготовка за предстоящия сезон 2026/2027 под ръководството на новия старши треньор Николай Господинов в понеделник (24 август), съобщиха от клуба на официалната си страница в социалната платформа Фейсбук.

От старозагорския клуб уточниха, че на първото занимание ще присъства българското ядро в състава, а на по-късен етап ще се присъединят и чуждестранните попълнения на тима.

Преди дни Берое обяви привличането на сръбската национална състезателка Александра Катанич, а преди това като нови попълнения бяха представени французойката Анджелина Тюрмел и американките Натали Куковски и Бри Гънелс, както и националната състезателка на България Виолета Григорова.

Общо седем клуба подадоха заявки за участие в женското баскетболно първенство на България (А група - жени) за следващия сезон 2026/2027.

Старозагорки ще участват и в турнирите ЕвроКъп и Адриатическата лига, където Берое попадна в група Б заедно с хърватските Трешневка 2009 и Брод на Сави, сръбския Партизан и словенския Цинкарна Целе.

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Снимки: Sportal.bg

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