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Новото поколение звезди на АТП допринася за ръста на аудиторията в мъжкия тенис

  • 20 авг 2026 | 09:27
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Новото поколение звезди на АТП допринася за ръста на аудиторията в мъжкия тенис

19 август 2026 г.

Нова вълна от звезди на Асоциацията на професионалните тенисисти (АТП) спомага за увеличаване на аудиторията в мъжкия тенис, като играчи, турнири и социални канали на организацията привличат все по-голяма публика и по-силен интерес от феновете през последните 12 месеца. За същия период последователите на тенисистите в социалните мрежи надхвърлиха 100 милиона.

Този растеж отразява както нарастващия глобален интерес към мъжкия тенис, така и продължаващите инвестиции на АТП в съдържание, разказване на истории и партньорства, целящи да доближат феновете до спорта.

Общият брой на последователите на играчите от АТП в социалните мрежи достигна над 110 милиона в световен мащаб. През същия период турнирите под егидата на асоциацията увеличиха аудиторията си в социалните платформи с 20%, а каналите на АТП генерираха 3,3 милиарда видео гледания. Потребителите на официалния сайт ATPTour.com също са се увеличили с 56% на годишна база.

В основата на тази инерция е новото поколение звезди, които се свързват с феновете по иновативни начини. Карлос Алкарас и Яник Синер продължават да разширяват своята глобална аудитория и да привличат нови привърженици към спорта, докато изгряващи таланти като Якуб Меншик, Жоао Фонсека и Рафаел Ходар също изграждат свои собствени фенски бази.

Играчи като Флавио Коболи също намират нови начини за връзка с феновете чрез съдържание и партньорства извън корта. Водещите тенисисти на АТП продължават да изпреварват по растеж атлети от други големи световни спортове. Само за второто тримесечие на 2026 г. Алкарас е добавил 3,6 милиона последователи, изоставайки единствено от Ерлинг Холанд и Люис Хамилтън сред водещите световни спортисти при мъжете.

АТП също така разшири усилията си да свързва феновете с играчите извън състезанията. Чрез партньорства с ТикТок, Спотифай и Оувъртайм, както и чрез оригинални формати на съдържание, инициативи за разказване на истории от самите играчи и стартирането на играта „АТП Фентъзи“ по-рано този сезон, организацията помага на тенисистите да достигнат до нови аудитории. Тези усилия допринасят за доближаването на феновете до личностите зад спорта и разширяват обхвата му извън традиционната тенис публика.

„Начинът, по който феновете се ангажират с тениса, продължава да се развива. Новото поколение звезди на АТП помага за привличането на нови фенове към спорта, а чрез нашата работа със съдържание, партньорства и разказване на истории от играчите, ние създаваме повече възможности за феновете да откриват и да се свързват с тези тенисисти през целия сезон. Резултатът е силен растеж при играчи, турнири и канали на АТП, което помага на мъжкия тенис да достигне до нови аудитории по целия свят“, заяви Андрю Уокър, старши вицепрезидент по бранд и маркетинг в АТП.

Част от най-успешното съдържание на АТП през последната година се фокусира върху достъп зад кулисите, мода и лични истории на играчите. Формати като „Пристигането на атлетите“ и модно ориентирано съдържание се оказват особено ефективни. Модното сътрудничество на Флавио Коболи с Брунело Кучинели генерира 861 хиляди гледания, което е повече от двойно спрямо средния брой за неговия профил. Продуцираните от АТП формати също намират отклик сред феновете, като съдържанието с участието на изгряващи играчи помага за засилване на ангажираността и връзката с публиката извън състезателния аспект.

Ефектът се наблюдава и при турнирите на АТП, социалните канали на организацията и сайта ATPTour.com. Турнирите са генерирали 1,7 милиарда видео гледания през последната година, докато социалните канали на АТП са достигнали 3,3 милиарда гледания, а ATPTour.com е привлякъл 87 милиона потребители, което отразява нарастващото търсене на съдържание през целия сезон.

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