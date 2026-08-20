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Циципас и 17-годишният Круз Хюит получиха "уайлд кард" за Уинстън-Сейлъм

  • 20 авг 2026 | 09:19
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Циципас и 17-годишният Круз Хюит получиха "уайлд кард" за Уинстън-Сейлъм

Стефанос Циципас и Круз Хюит получиха „уайлд кард“ за участие в турнира Уинстън-Сейлъм Оупън, който ще се проведе следващата седмица.

Бившият номер 3 в световната ранглиста Циципас, ще участва за втори път в надпреварата от категория АТР 250. За 17-годишния Хюит това ще бъде дебют в турнира.

Австралийският тийнейджър, който е син на члена на „АТР Клуб №1“ Лейтън Хюит, привлече вниманието във Вашингтон миналия месец. Там той се класира за първата си основна схема в АТР тура, след което записа и дебютната си победа на такова ниво срещу Маркос Хирон.

След като отпразнува успеха, имитирайки емблематичния жест на баща си, Хюит се изправи във втория кръг срещу своя сънародник и добър приятел Алекс де Минор.

Междувременно Циципас преоткрива формата си през този сезон след труден период от 12 месеца. Гръцкият тенисист се завърна в топ 50, след като миналия месец в Гщаад спечели първата си титла от 16 месеца насам.

В Уинстън-Сейлъм Циципас и Хюит ще се присъединят към силен състав от играчи, включващ и други тенисисти от топ 50 като Лучано Дардери, Артур Фери и Денис Шаповалов.

Мачовете от основната схема на "Уинстън-Сейлъм Оупън" ще се проведат от 23 до 29 август в Северна Каролина.

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