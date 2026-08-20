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Четири българчета на полуфиналите на турнир до 16 г. от Тенис Европа в Свиленград

  • 20 авг 2026 | 08:59
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Четири българчета на полуфиналите на турнир до 16 г. от Тенис Европа в Свиленград

Емил Алексиев при юношите и Рая Маркова, Симона Попова и Никол Бюлбюлева при девойките се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира до 16 години от трета категория на Тенис Европа в Свиленград. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Свиленград".

Поставеният под №1 при юношите Емил Алексиев победи на четвъртфиналите друг българин, Никола Павлов, със 7:6, 6:1. За място на финала Алексиев ще играе срещу третия в схемата Патрик Добрин (Румъния), който се наложи с 6:2, 6:2 над Калоян Гайдаджиев.

Други двама българи отпаднаха на четвъртфиналите. Христо Рашков отстъпи на Робин Иван (Румъния) с 2:6, 3:6, а Стефан Телкеджиев загуби от Миколай Солаж (Полша) с 1:6, 0:6.

Юноши, 1/4-финали:

№1 Емил Алексиев – №7 Никола Павлов 7:6, 6:1

№5 Калоян Гайдаджиев – №3 Патрик Добрин (Румъния) 2:6, 2:6

№4 Христо Рашков – №8 Робин Иван (Румъния) 2:6, 3:6

№6 Стефан Телкеджиев – №2 Миколай Солаж (Полша) 1:6, 0:6

За полуфиналите при девойките се класираха Рая Маркова, Симона Попова и Никол Бюлбюлева.

Маркова спечели на четвъртфиналите срещу Мария Ковачи Ставар (Румъния) с 6:0, 6:0, а за място на финала ще играе срещу Наталия Елена Ничита (Румъния), която елиминира българката Рая Петкова с 1:6, 6:1, 6:4.

В изцяло български полуфинал ще играят Никол Бюлбюлева и Симона Попова. Бюлбюлева победи Антония Тудор (Румъния) с 6:4, 2:6, 7:6, а Попова се наложи над друга българка, Ива Йорданова, с 6:2, 6:3.

Девойки, 1/4-финали:

№1 Рая Маркова – №8 Мария Ковачи Ставар (Румъния) 6:0, 6:0

№3 Рая Петкова – Наталия Елена Ничита (Румъния) 6:1, 1:6, 4:6

№4 Никол Бюлбюлева – №5 Антония Тудор (Румъния) 6:4, 2:6, 7:6

№2 Симона Попова – №6 Ива Йорданова 6:2, 6:3

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