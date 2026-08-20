Музети спря марша на Фария в Синсинати

Лоренцо Музети се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати (Cincinnati Open). Поставеният под номер 10 италианец записа победа над квалификанта от Португалия Жайме Фария с 7:5, 6:2.

Срещата между двамата продължи 1:16 ч. Мусети спечели първия сет след оспорвана борба с 7:5, след което пое пълен контрол във втората част и затвори двубоя с 6:2.

Lorenzo's rollin' 👍



Musetti reaches his first Masters quarter-final on a hard court since Paris '22 with a 7-5 6-2 win over Faria. #CincyTennis pic.twitter.com/UMwDXrQgII — Tennis TV (@TennisTV) August 20, 2026

В следващата си среща на четвъртфиналите Лоренцо Мусети ще се изправи срещу представителя на домакините Франсис Тиафо в спор за място на полуфиналите.

21-ият поставен Артур Фис победи световния номер 8 Алекс де Минор с 6:3, 6:4, превръщайки се в едва втория французин, достигнал пет четвъртфинала на "Мастърс 1000" в един сезон, след Жо-Вилфрид Цонга през 2012 г.

Masterclass 🎓@ArthurFils powers into his eighth Masters 1000 quarter-final after a brilliant 6-3, 6-4 victory over de Minaur. @CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/ejm8jYKuWB — ATP Tour (@atptour) August 19, 2026

Между Фис и място на полуфиналите сега стои Тиаго Агустин Тиранте. Мощният аржентинец, който отстрани Новак Джокович във втория кръг, продължи впечатляващото си представяне с успех с 5:7, 6:4, 6:4 срещу 14-ия поставен Якуб Менсик. С достигането си до осмината най-накрая Тиранте се присъедини към Франсиско Серундоло като единствения активен аржентинец, достигнал четвъртфинал на "Мастърс 1000" (Серундоло има осем).

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