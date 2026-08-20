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Франсис Тиафо надви Феликс Оже-Алиасим по пътя към четвъртфиналите в Синсинати

  • 20 авг 2026 | 07:55
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Франсис Тиафо надви Феликс Оже-Алиасим по пътя към четвъртфиналите в Синсинати

Франсис Тиафо си осигури място на четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати, след като победи втория поставен Феликс Оже-Алиасим с 6:3, 6:4.

Американският тенисист показа изключителна стабилност в срещата, която продължи 1 час и 40 минути. Въпреки че Оже-Алиасим пласира 13 аса срещу едва 2 за Тиафо, канадецът направи цели 37 непредизвикани грешки срещу само 16 за победителя.

Тиафо се класира за втори турнир от сериите "Мастърс 1000" през сезона, което се случва за първи път в кариерата му. Амриканецът беше много стабилен от основната линия, въпреки че сервисът му не функционираше на обичайното си ниво.

"Много съм доволен от начина, по който играх. Не направих много грешки. Опитах се да направя нещата трудни за него", каза след победата Тиафо, който в следващия кръг ще има за съперник Лоренцо Мусети.

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Снимки: Gettyimages

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