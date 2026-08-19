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Гъбична инфекция застигна ПСЖ преди старта във Франция

  • 19 авг 2026 | 20:40
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Гъбична инфекция застигна ПСЖ преди старта във Франция

Почти сигурно Пари Сен Жермен няма да може да приеме Рен в планирания двубой между двата тима от първия кръг в Лига 1 в неделя. Оказва се, че теренът на “Парк де Пренс” е бил счетен за негоден за игра поради гъбична инфекция. В тази връзка сега се работи върху размяна на домакинството - т.е. Рен да приеме шампионите.

Според информация на „ИСИ Арморик“ днес са се провели разговори на високо ниво между двата клуба и ръководството на Лига 1.

Комисията по състезанията на Лига 1 се е заела със случая и скоро се очаква официално изявление. Най-вероятният изход е срещата да се проведе на стадиона на Рен – „Роазон Парк“, вместо да бъде отложена изцяло.

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