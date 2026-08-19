Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. 17-годишен британец спря Радулов в Роухамптън

17-годишен британец спря Радулов в Роухамптън

  • 19 авг 2026 | 20:11
  • 118
  • 0
17-годишен британец спря Радулов в Роухамптън

Илиян Радулов отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Чалънджър на твърда настилка в Роухамптън, Англия. Българинът отстъпи с 1:6, 6:7(5) пред 17-годишния британец Марк Чебан в двубой, продължил час и 32 минути.

Радулов, на 21, спечели още първото подаване на Чебан без загубено разиграване, но за него това бе и последният щастлив миг в първия сет. Британският тийнейджър взе следващите шест гейма с три пробива и "довърши" българина на собствен сервис.

Във втория сет двамата си размениха по един пробив до 6:6 и влязоха в тайбрек. В него българинът загуби първото и последното подаване за крайното 5:7, с което Чебан спечели мача.

Междувременно Изабелла Шиникова и нейната партньорка Ейми Сухи преодоляха първия кръг на двойки от турнира на клей в Прага, след като елиминираха чехините Катаржина Халамова и Виктория Бервид с 6:2, 6:3. В следващия кръг българката и представителката на домакините ще срещнат украинката Валерия Страхова и рускинята Анастасия Тихонова.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Димитър Кузманов в топ 8 на "Чаланджър"-а в Сион

Димитър Кузманов в топ 8 на "Чаланджър"-а в Сион

  • 19 авг 2026 | 15:38
  • 487
  • 0
Убедително начало за Анас Маздрашки в Арад

Убедително начало за Анас Маздрашки в Арад

  • 19 авг 2026 | 14:44
  • 855
  • 0
Александър Лазаров отново ляга под скалпела: Предстои му пета операция

Александър Лазаров отново ляга под скалпела: Предстои му пета операция

  • 19 авг 2026 | 12:34
  • 1668
  • 1
Ник Кириос с положителна проба за кокаин

Ник Кириос с положителна проба за кокаин

  • 19 авг 2026 | 12:03
  • 2799
  • 3
Оже-Алиасим пречупи Серундоло, Тиафо оцеля срещу Тиен в Синсинати

Оже-Алиасим пречупи Серундоло, Тиафо оцеля срещу Тиен в Синсинати

  • 19 авг 2026 | 11:43
  • 436
  • 0
Джокович посети църква в Синсинати: Истинското величие е придружено от скромност

Джокович посети църква в Синсинати: Истинското величие е придружено от скромност

  • 19 авг 2026 | 11:01
  • 698
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Показахме, че ЦСКА може да играе европейски футбол, ако някой е имал съмнение

Янев: Показахме, че ЦСКА може да играе европейски футбол, ако някой е имал съмнение

  • 19 авг 2026 | 19:50
  • 8170
  • 41
ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

  • 19 авг 2026 | 15:06
  • 23900
  • 166
Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

  • 19 авг 2026 | 14:09
  • 14770
  • 50
Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

  • 19 авг 2026 | 13:04
  • 10838
  • 35
Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

  • 19 авг 2026 | 07:23
  • 41818
  • 43
Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

  • 19 авг 2026 | 07:06
  • 15335
  • 5