Шефът на аржентинския футбол: Месец на лъжи, манипулации и жалка кампания

Точно преди месец, на 19 юли 2026 г., Испания стана световен шампион за втори път в историята си. Отборът на Луис де ла Фуенте надделя над Аржентина с огромно превъзходство. Часове след мача започнаха да се появяват конспиративни теории за финала, които намекваха, наред с други неща, че играчите на Лионел Скалони нарочно са се оставили да бъдат победени. Сега, месец по-късно, Чики Тапия, президентът на АФА (Аржентинската футболна асоциация), публикува изявление в социалните си мрежи, с което осъжда тези теории.

„Месец на лъжи, манипулации и жалка кампания, целяща да внуши, че този национален отбор се е предал“, гласи първият параграф от съобщението. Той също така написа, че „това, което не може да се случва, е да се лъже, да се измисля история, да се подхранва подозрение в продължение на дни и когато времето покаже, че всичко е било дим, да се криеш и да се преструваш, че нищо не се е случило“, визирайки онези, които са подклаждали тези теории и впоследствие не са се извинили.

Изявлението е остро. Тапия увери, че „докато нашите играчи даваха всичко от себе си на терена, някои извън него сееха омраза... опитваха се да унищожат имиджа на един отбор, спечелил уважението на милиони“. „Няма да можете да изтриете това, което направихте. Няма връщане назад от това да наричаш играчите на националния отбор предатели“, отбеляза той категорично към онези, които са се усъмнили в почтеността на членовете на „албиселесте“.

Категоричността не намалява в нито една част от изявлението. „Когато обвиняваш, лъжеш и нараняваш публично онези, които оставиха всичко за тази фланелка, да се извиниш не е услуга. То е задължение“, написа Тапия. Освен това президентът на АФА завърши с ясно и кратко послание: „Тези, които оставиха душите си на терена, нямат какво да обясняват, но тези, които лъгаха, имат.“

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