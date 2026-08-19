БФБ организира обучителна сесия по проекта Quixo3x3

Българската федерация по баскетбол организира обучителна сесия по европейския проект Quixo3x3 – „Enhancing health and citizenship through 3x3 basketball“ на 8 септември от 14:00 часа в зала "Триадица" в София.

Quixo3x3 е проект по програма Erasmus+ Sport, който използва баскетбола 3x3 като инструмент за насърчаване на здравословния начин на живот, активното гражданство, социалните умения и личностното развитие. Проектът се реализира в партньорство между Българската федерация по баскетбол, Федерацията по баскетбол на Кастилия-Ла Манча и Кипърската федерация по баскетбол.

Обучителната сесия ще представи Quixo3x3 като методология за използване на спорта като средство за цялостно образование и развитие, както в училищна среда, така и в спортните клубове.

По време на обучението участниците ще се запознаят с:

· ролята на спорта като инструмент за образование и социално развитие;

· основните принципи и методологията на Quixo3x3;

· практическото приложение на метода в училищна среда;

· използването на Sport Education Model (SEM) в училищата;

· различните роли, които децата могат да изпълняват в рамките на спортните дейности;

· организацията на междуучилищни турнири и необходимите материали;

· приложението на Quixo3x3 в спортните клубове;

· възможностите за използване на спорта за развитие на социални и личностни умения.

Сесията ще включва теоретична и практическа част, като участниците ще имат възможност да се запознаят с конкретни инструменти и подходи, които могат да бъдат приложени директно в работата с деца и младежи.

Обучението е подходящо за баскетболни треньори, учители по физическо възпитание и спорт, спортни специалисти, представители на клубове и организации, както и за всички, които се интересуват от използването на спорта като средство за образование и развитие.

В края на сесията ще бъде отделено време за въпроси, дискусия и обратна връзка от участниците.

Дата: 8 септември 2026 г.

Начален час: 14:00 ч.

Продължителност: съгласно програмата на обучението

Желаещите да участват могат да се регистрират чрез формата за участие - ТУК!

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