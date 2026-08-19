Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. БФБ организира обучителна сесия по проекта Quixo3x3

БФБ организира обучителна сесия по проекта Quixo3x3

  • 19 авг 2026 | 13:56
  • 138
  • 0
БФБ организира обучителна сесия по проекта Quixo3x3

Българската федерация по баскетбол организира обучителна сесия по европейския проект Quixo3x3 – „Enhancing health and citizenship through 3x3 basketball“ на 8 септември от 14:00 часа в зала "Триадица" в София.

Quixo3x3 е проект по програма Erasmus+ Sport, който използва баскетбола 3x3 като инструмент за насърчаване на здравословния начин на живот, активното гражданство, социалните умения и личностното развитие. Проектът се реализира в партньорство между Българската федерация по баскетбол, Федерацията по баскетбол на Кастилия-Ла Манча и Кипърската федерация по баскетбол.

Обучителната сесия ще представи Quixo3x3 като методология за използване на спорта като средство за цялостно образование и развитие, както в училищна среда, така и в спортните клубове.

По време на обучението участниците ще се запознаят с:

· ролята на спорта като инструмент за образование и социално развитие;

· основните принципи и методологията на Quixo3x3;

· практическото приложение на метода в училищна среда;

· използването на Sport Education Model (SEM) в училищата;

· различните роли, които децата могат да изпълняват в рамките на спортните дейности;

· организацията на междуучилищни турнири и необходимите материали;

· приложението на Quixo3x3 в спортните клубове;

· възможностите за използване на спорта за развитие на социални и личностни умения.

Сесията ще включва теоретична и практическа част, като участниците ще имат възможност да се запознаят с конкретни инструменти и подходи, които могат да бъдат приложени директно в работата с деца и младежи.

Обучението е подходящо за баскетболни треньори, учители по физическо възпитание и спорт, спортни специалисти, представители на клубове и организации, както и за всички, които се интересуват от използването на спорта като средство за образование и развитие.

В края на сесията ще бъде отделено време за въпроси, дискусия и обратна връзка от участниците.

Дата: 8 септември 2026 г.

Начален час: 14:00 ч.

Продължителност: съгласно програмата на обучението

Желаещите да участват могат да се регистрират чрез формата за участие - ТУК!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

  • 19 авг 2026 | 06:17
  • 10260
  • 48
Женският Берое привлече сръбска националка

Женският Берое привлече сръбска националка

  • 19 авг 2026 | 02:20
  • 1170
  • 1
Баскетболните национали с равенство в първата си контрола

Баскетболните национали с равенство в първата си контрола

  • 18 авг 2026 | 19:04
  • 1339
  • 0
България U16 отстъпи пред Словения на ЕвроБаскет

България U16 отстъпи пред Словения на ЕвроБаскет

  • 18 авг 2026 | 16:46
  • 823
  • 0
Още един национал подписа с Балкан

Още един национал подписа с Балкан

  • 18 авг 2026 | 16:42
  • 971
  • 0
Черно море запази любимец на феновете

Черно море запази любимец на феновете

  • 18 авг 2026 | 16:22
  • 1420
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА вече е в Гърция

ЦСКА вече е в Гърция

  • 19 авг 2026 | 12:41
  • 4405
  • 27
Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

  • 19 авг 2026 | 14:09
  • 277
  • 0
Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

  • 19 авг 2026 | 13:04
  • 2511
  • 10
Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

  • 19 авг 2026 | 07:23
  • 32607
  • 29
Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

  • 19 авг 2026 | 06:17
  • 10260
  • 48
Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

  • 19 авг 2026 | 07:06
  • 10637
  • 0