Иванишевич дарява приходите от юбилея си на изпепеления Омиш

Горан Иванишевич няма да отбележи своята голяма годишнина само с тенис спектакъл. Хърватската тенис легенда реши да придаде много по-дълбок смисъл на събитието, с което празнува 25 години от историческото си спечелване на Уимбълдън — всички приходи от билети за демонстративния мач срещу Борна Чорич ще бъдат дарени за помощ на Омиш след катастрофалния пожар, който опустоши района преди няколко дни.

Двубоят ще се проведе на 29 август, а към Иванишевич и Чорич ще се присъедини още една голяма хърватска тенис шампионка – Ива Майоли. След тенис програмата следват концерти на Ясна Злокич и Тончи Хулич с групата Мадре Бадеса.

Събитието носи името „25 години Уимбълдън“, в чест на един от най-големите моменти в историята на хърватския спорт. През 2001 година Иванишевич, като участник с "уайлд кард", спечели Уимбълдън и написа една от най-невероятните истории, които този турнир е виждал.

„Четвърт век по-късно, големият юбилей трябваше да бъде преди всичко спортен празник, но опустошителният пожар в района на Омиш промени обстоятелствата. Затова Иванишевич реши приходите от продадените билети да бъдат насочени към Омиш и хората, засегнати от катастрофата. Размерите на пожара бяха огромни. По последни данни напълно са изгорели 28 къщи, 106 превозни средства и 45 плавателни съда, докато десетки хора са ранени. При катастрофата е загинал един човек“, съобщава Tportal.

Град Омиш във вторник откри и специална сметка за дарения, предназначени за възстановяване на последиците от пожара, обновяване на инфраструктурата и помощ на пострадалите и евакуираните.

Също така се шушука, че Новак Джокович анонимно е дарил 300 000 евро.

Тези дни Иванишевич е силно ангажиран и с проекта за връщане на тениса в центъра на спортния живот на Сплит. На кортовете на ТК Сплит 1950 във Фируле се провежда първият Tennis Summer лагер под негово менторство, на който около петдесет деца в продължение на две седмици работят с Иванишевич и експертния екип на клуба, от който самият той е тръгнал към световния връх.

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