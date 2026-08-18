Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски в битка за голямата мечта на препълнения стадион "Васил Левски" - на живо преди двубоя срещу АЕК
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов загуби от световния №172 на "Чалънджър" в Англия

Иван Иванов загуби от световния №172 на "Чалънджър" в Англия

  • 18 авг 2026 | 19:56
  • 638
  • 2
Иван Иванов загуби от световния №172 на "Чалънджър" в Англия

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от сериите “Чалънджър 50" в Роухямптън (Англия) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният Иванов отстъпи с 4:6, 2:6 на водача в схемата и номер 172 в световната ранглиста Елмър Мьолер (Дания) за 77 минути игра.

Българинът загуби първия сет с единствен пробив в третия гейм. Иванов изостана с 0:2 във втората част, а след още един допуснат пробив я загуби с 2:6.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от Тенис

Новак Джокович разпознава себе си в Яник Синер

Новак Джокович разпознава себе си в Яник Синер

  • 18 авг 2026 | 16:32
  • 552
  • 0
Димитър Кузманов достигна до втория кръг на турнир в Швейцария

Димитър Кузманов достигна до втория кръг на турнир в Швейцария

  • 18 авг 2026 | 16:19
  • 471
  • 0
Димитър Кузманов достигна до втория кръг на сингъл на "Чалънджър" в Швейцария

Димитър Кузманов достигна до втория кръг на сингъл на "Чалънджър" в Швейцария

  • 18 авг 2026 | 16:12
  • 346
  • 0
Балкан продължава със селекцията, подписа с Иван Спиров

Балкан продължава със селекцията, подписа с Иван Спиров

  • 18 авг 2026 | 12:48
  • 605
  • 1
Росица Денчева с убедителен успех 6:0, 6:0 в първия кръг на турнир в Сърбия

Росица Денчева с убедителен успех 6:0, 6:0 в първия кръг на турнир в Сърбия

  • 18 авг 2026 | 12:44
  • 699
  • 0
Бургас ще се превърне в столица на аматьорския тенис

Бургас ще се превърне в столица на аматьорския тенис

  • 18 авг 2026 | 10:44
  • 410
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и АЕК, изненада от Хулио Веласкес

11-те на Левски и АЕК, изненада от Хулио Веласкес

  • 18 авг 2026 | 21:19
  • 19137
  • 40
Боримиров: Очаквам да победим

Боримиров: Очаквам да победим

  • 18 авг 2026 | 21:16
  • 1676
  • 1
Час преди началото "Васил Левски" е пълен

Час преди началото "Васил Левски" е пълен

  • 18 авг 2026 | 21:06
  • 4080
  • 12
Еуфория при пристигането на автобуса на Левски

Еуфория при пристигането на автобуса на Левски

  • 18 авг 2026 | 20:43
  • 8073
  • 3
Барселона се похвали с капитана на Испания

Барселона се похвали с капитана на Испания

  • 18 авг 2026 | 19:58
  • 6784
  • 30
Очаквайте на живо: Първите три плейофа в ШЛ започват скоро!

Очаквайте на живо: Първите три плейофа в ШЛ започват скоро!

  • 18 авг 2026 | 21:10
  • 12376
  • 0