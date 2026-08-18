Иван Иванов загуби от световния №172 на "Чалънджър" в Англия

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от сериите “Чалънджър 50" в Роухямптън (Англия) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният Иванов отстъпи с 4:6, 2:6 на водача в схемата и номер 172 в световната ранглиста Елмър Мьолер (Дания) за 77 минути игра.

Българинът загуби първия сет с единствен пробив в третия гейм. Иванов изостана с 0:2 във втората част, а след още един допуснат пробив я загуби с 2:6.

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Снимки: Startphoto