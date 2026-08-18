Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл на турнир в Сърбия

Българският тенисист Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара. 18-годишният състезател, шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по-рано през годината, надигра петия поставен Денис Клок (Русия) с 6:0, 6:2 за час на корта.

След убедително представяне без да даде нито един гейм на съперника си в първия сет, Кисимов започна втората част с пробив в третия гейм. До края младият българин осъществи още един брейк, затвърждавайки доминацията си в хода на срещата.

Опонент на Димитър Кисимов в следващия кръг ще бъде квалификант.

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