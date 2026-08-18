Димитър Кузманов достигна до втория кръг на турнир в Швейцария

Българският тенисист Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнир на клей от сериите "Чалънджър 50" в Сион (Швейцария) с награден фонд 56 700 евро.

33-годишният пловдивчанин победи петия поставен Марвин Мьолер (Германия) с 6:3, 6:4 за час и 34 минути на корта.

В първия сет Кузманов реализира ранен брейк и не позволи на съперника му да отговори. Във втората част българинът успя да поведе с ключов пробив в седмия гейм, който се оказа достатъчен за крайната победа.

С успеха той заработи 4 точки за ранглистата на АТП, в която заема 378-ото място, както и 910 евро от наградния фонд на надпреварата.

Опонент на Димитър Кузманов във втория кръг ще бъде победителят от двубоя между квалификантите Джерард Кампаня Ли (Република Корея) и Алекс Пухолрас (Испания).

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров трябваше да започне днес в първия кръг срещу французина Калвин Емери, но се отказа от участие в турнира заради здравословен проблем.

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