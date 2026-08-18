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Росица Денчева с убедителен успех 6:0, 6:0 в първия кръг на турнир в Сърбия

  • 18 авг 2026 | 12:44
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Росица Денчева с убедителен успех 6:0, 6:0 в първия кръг на турнир в Сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира убедително за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната българка победи осмата поставена Зоню Ли (Китай) с 6:0, 6:0 за малко над час на корта.

Във втория кръг Денчева ще играе срещу победителката от мача между Нала Калер (Канада) и представителката на домакините Луна Вуйович (Сърбия).

Друга националка на България - Лидия Енчева, която премина успешно през квалификациите, ще играе по-късно днес срещата си от първия кръг срещу Ксения Зайцева (Русия).

Българката Лиа Каратанчева ще вземе участие в надпреварата на двойки, където заедно с Пратхарна Томбаре (Индия) ще играят на старта срещу рускините София Лансере и Алина Юнева.

През уикенда Росица Денчева стана вицешампионка на сингъл и шампионка на двойки на друг турнир от същия ранг в Куршумлийска баня.

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